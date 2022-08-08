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Украина приветствовала прекращение огня между Израилем и сектором Газа

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина приветствовала соглашение Израиля и сектора Газа о прекращении огня и призвала стороны придерживаться обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа. Все стороны должны выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь гражданского населения", - подчеркнул Николенко.

Напомним, 5 августа армия обороны Израиля начала военную операцию против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

Вчера, 8 августа, стороны конфликта договорились о перемирии, которое вступило в силу с 22:30.

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