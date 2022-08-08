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Україна привітала припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна привітала угоду Ізраїлю і сектора Газа про припинення вогню і закликала сторони дотримуватися зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем і сектором Газа. Всі сторони повинні виконувати свої зобов'язання і утримуватися від дій, які можуть поставити під загрозу життя цивільного населення", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Газа.

Вчора, 8 серпня, сторони конфлікту домовилися про перемир'я, яке набуло чинності з 22: 30.

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