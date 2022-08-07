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Исламисты согласились на перемирие в секторе Газа. Названо новое время

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Сектор Газа, Воскресенье 07 августа 2022 21:48
Исламисты согласились на перемирие в секторе Газа. Названо новое время Фото: исламисты в секторе Газа согласились на перемирие (alkawthartv.ir)
Автор: Артем Горовенко

Террористическая группировка "Исламский джихад" согласилась на перемирие с Армией обороны Израиля в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter AFP.

Сообщается, что исламисты выступили с заявлением, в котором подтверждают готовность к перемирию. Предполагается, что оно вступит в силу сегодня в 23:30.

До этого, как сообщает AFP, источники в Египте подтвердили, что Израиль тоже согласен на перемирие.

Напомним, ранее сообщалось, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, который выступает посредником в урегулировании.

Руководство Израиля не видит смысла продолжать операцию в секторе Газа, поскольку цели по нейтрализации верхушки исламистов уже достигнуты.

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