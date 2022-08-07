Исламисты согласились на перемирие в секторе Газа. Названо новое время
Террористическая группировка "Исламский джихад" согласилась на перемирие с Армией обороны Израиля в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter AFP.
Сообщается, что исламисты выступили с заявлением, в котором подтверждают готовность к перемирию. Предполагается, что оно вступит в силу сегодня в 23:30.
До этого, как сообщает AFP, источники в Египте подтвердили, что Израиль тоже согласен на перемирие.
Напомним, ранее сообщалось, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, который выступает посредником в урегулировании.
Руководство Израиля не видит смысла продолжать операцию в секторе Газа, поскольку цели по нейтрализации верхушки исламистов уже достигнуты.
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