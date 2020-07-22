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Украина приведет нормы карантина в соответствие с европейскими

Киев, Среда 22 июля 2020 14:14
Украина приведет нормы карантина в соответствие с европейскими
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заболеваемость в Украине будут считать не по количеству больных

Нормы карантина в Украина приведут в соответствие с европейскими. В частности, показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как как в странах Евросоюза.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

По его словам, сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.

"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского союза", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня стало известно, что карантин в Украине будет продлен до конца лета.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса.

По состоянию на 22 июля в Украине зафиксировали резкий рост числа новых случаев - за сутки заразились еще 829 человек; больше всего новых случаев выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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