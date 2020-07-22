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Україна приведе норми карантину у відповідність до європейських

Київ, Середа 22 липня 2020 14:14
Україна приведе норми карантину у відповідність до європейських
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Захворюваність в Україні будуть рахувати не за кількістю хворих

Норми карантину в україні приведуть у відповідність до європейських. Зокрема, показник захворюваності будуть розраховувати за динамікою, як в країнах Євросоюзу.

Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

За його словами, сьогодні Кабінет Міністрів розгляне постанову, в якій визначено нові норми карантину.

"Зокрема, норми карантину, встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахувати будуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що карантин в Україні буде продовжено до кінця літа.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні розробляють чотири препарату від коронавірусу.

Станом на 22 липня в Україні зафіксували різке зростання числа нових випадків - за добу заразилися ще 829 осіб; найбільше нових випадків виявили у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

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