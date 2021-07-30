UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина приступила ко второму пункту выполнения Парижского соглашения, - Данилов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина начала выполнять второй пункт Парижского климатического соглашения. Президент Владимир Зеленский поручил начать сокращать выбросы и развивать зеленую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время принимала такие обязательства, мы их выполнили в плане ограничения выбросов", - сказал Данилов в ходе брифинга, посвященному итогам заседания СНБО.

По его словам, Украина приступила к выполнению второго пункта обязательств в рамках климатического соглашения.

"По поручению президента Украины мы должны сокращать выбросы, развивать "зеленую" экономику, развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавших Парижское соглашение "- добавил секретарь СНБО.

Напомним, на форуме "Украина 30" Зеленский заявил о планах принять новые амбициозные цели в рамках Парижского климатического соглашения.

Отметим, ранее Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Даниловэкология