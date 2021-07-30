Украина приступила ко второму пункту выполнения Парижского соглашения, - Данилов

Украина начала выполнять второй пункт Парижского климатического соглашения. Президент Владимир Зеленский поручил начать сокращать выбросы и развивать зеленую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время принимала такие обязательства, мы их выполнили в плане ограничения выбросов", - сказал Данилов в ходе брифинга, посвященному итогам заседания СНБО.
По его словам, Украина приступила к выполнению второго пункта обязательств в рамках климатического соглашения.
"По поручению президента Украины мы должны сокращать выбросы, развивать "зеленую" экономику, развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавших Парижское соглашение "- добавил секретарь СНБО.
Напомним, на форуме "Украина 30" Зеленский заявил о планах принять новые амбициозные цели в рамках Парижского климатического соглашения.
Отметим, ранее Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.