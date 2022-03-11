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Украина может присоединиться к энергосистеме ЕС уже в ближайшее время, - ДТЭК

Автор: Артем Горовенко

Украинская энергосистема готова к синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E и финальное решение может быть принято уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Reuters.

"Встречи проходят на техническом уровне, надеюсь, решение будет принято на уровне рабочей группы, и в ближайшее время наша энергосистема будет синхронизирована с европейской системой", - сказал Тимченко в интервью Reuters.

Тимченко добавил, что после синхронизации с ENTSO-E Украина сможет обеспечить 15% своего суточного потребления электроэнергии благодаря импорту из Словакии, Венгрии и Румынии.

Глава ДТЭК также подчеркнул, что компания обеспечивает все свои генерирующие мощности углем, в том числе путем импорта из Польши.

Особая ситуация с Запорожской ТЭС, подъезде пути к которой заблокировали российские оккупанты.

Запорожская ТЭС находится всего в нескольких километрах от оккупированной Россией территории, но компания решила не останавливать работу станции.

"Это всегда трудное решение, и мы придерживаемся подхода, ориентированного на безопасность", - подчеркнул Тимченко.

Сейчас, по его словам, запасов угля на станции хватает на 10-12 дней работы.

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ДТЭК