Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом, - ДТЕК

"Зустрічі проходять на технічному рівні, сподіваюся, рішення буде ухвалено на рівні робочої групи, і найближчим часом наша енергосистема буде синхронізована з європейською системою", - сказав Тімченко в інтерв'ю Reuters.

Тімченко додав, що після синхронізації з ENTSO-E Україна зможе забезпечити 15% свого добового споживання електроенергії завдяки імпорту зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

Глава ДТЕК також наголосив, що компанія забезпечує всі свої генеруючі потужності вугіллям, в тому числі шляхом імпорту з Польщі.

Особлива ситуація з Запорізькою ТЕС, під’їзді колії до якої заблокували російські окупанти.

Запорізька ТЕС знаходиться лише за декілька кілометрів від окупованої Росією території, але компанія вирішила не зупиняти роботу станції.

"Це завжди важке рішення, і ми дотримуємося підходу, орієнтованого на безпеку", - підкреслив Тімченко.

Наразі, за його словами, запасів вугілля на станції вистачає на 10-12 днів роботи.