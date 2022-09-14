Украина присоединится к единому рынку ЕС и зоне свободного роуминга, - глава Еврокомиссии

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обращенния в Европарламенте, сообщает РБК-Украина .

"Мы включим Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга. Наши дорожки солидарности пользуются большим успехом. Исходя из всего этого, Еврокомиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. И наоборот", - заявила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что единый рынок ЕС - одна из величайших историй успеха Европы.

"Пришло время сделать его успешным и для наших украинских друзей", - заявила она.

Напомним, ранее фон дер Ляйен сообщила, что едет в Киев, чтобы обсудить с Зеленским присоединение Украины к зоне свободного роуминга и единого рынка ЕС.

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