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Україна приєднається до єдиного ринку ЄС і зони вільного роумінгу, - глава Єврокомісії

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Страсбург, Середа 14 вересня 2022 11:43
Україна приєднається до єдиного ринку ЄС і зони вільного роумінгу, - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна приєднається до єдиного ринку Європейського союзу та зони вільного роумінгу.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час звернення в Європарламенті, повідомляє РБК-Україна.

"Ми включимо Україну в нашу європейську зону вільного роумінгу. Наші доріжки солідарності користуються великим успіхом. Виходячи з усього цього, Єврокомісія буде працювати з Україною для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. І навпаки", - заявила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що єдиний ринок ЄС - одна з найбільших історій успіху Європи.

"Прийшов час зробити його успішним і для наших українських друзів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше фон дер Ляйєн повідомила, що їде до Києва, щоб обговорити із Зеленським приєднання України до зони вільного роумінгу та єдиного ринку ЄС.

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