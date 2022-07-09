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Украина присоединится к Банку развития Совета Европы: что это значит

Фото: министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) дал Украине "зеленый" свет на присоединение, а также выделил средства для поддержки украинских беженцев в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, БРСЕ принял решение о специальных условиях для присоединения Украины. По его словам, это откроет дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, а также для восстановления разрушенной социальной инфраструктуры.

Банка одобрил пять новых займов на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена ​​на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРСЕ.

В частности, в Германии государственный банк развития Северной Рейн-Вестфалии получил 200 млн евро для частичного финансирования программы жилья для беженцев. Это поможет муниципалитетам в покупке, строительстве и модернизации жилья для украинцев.

Правительству Литвы предоставят 120 млн евро для поддержки около 30 000 украинских беженцев, среди которых 13 500 детей. Займ будет направлен на выплату пособий, а также оплату услуг образования и медицины. Из этой суммы будет профинансирована стипендия 700 украинских студентов. Муниципалитет Каунаса получил 25 млн евро для поддержки 10 000 украинцев.

Для чего нужно вступление в БРСЕ

Присоединение Украины к этому банку будет способствовать развитию новых жилищных и социальных инфраструктурных программ, участию в инвестиционных проектах и ​​привлечению инвестиций для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны.

Банк был основан в 1956 году восемью странами для решения проблем беженцев, с которыми Европа столкнулась после Второй мировой войны. В настоящее время он реализует 13 проектов в Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Черногории, Румынии, Сербии и Северной Македонии.

Напомним, ранее сообщалось, что Российскую Федерацию могут исключить из Европейского банка реконструкции и развития за признание так называемых "ЛДНР".

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Совет ЕвропыАлексей Чернышов