Россию могут лишить членства в ЕБРР

Следствием признания Россией "ЛДНР" может стать исключение ее из Европейского банка реконструкции и развития. Есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку акционеров банка в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление члена совета директоров ЕБРР от Украины Артема Шевалева.

"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания "суверенитета" террористических группировок "ДНР/ЛНР" безотлагательно поднимаю перед советом директоров и советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановки членства России в ЕБРР согласно ст. 8.3 и 38.1 соглашения об учреждении банка", - написал он в Facebook.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития - международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь странам от Центральной Европы в Центральную Азию для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.