Україна приєднається до Банку розвитку Ради Європи: що це означає

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, БРРЄ прийняв рішення про спеціальні умови для приєднання України. За його словами, це відкриє додаткові можливості для забезпечення житлом українців, постраждалих від війни, а також для відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури.

Банк схвалив п'ять нових позик на 465 млн євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ.

Зокрема, в Німеччині державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії отримав 200 млн євро для часткового фінансування програми житла для біженців. Це допоможе муніципалітетам у купівлі, будівництві та модернізації житла для українців.

Уряду Литви нададуть 120 млн євро для підтримки близько 30 000 українських біженців, серед яких 13 500 дітей. Позика буде направлена на виплату допомоги, а також оплату послуг освіти і медицини. З цієї суми буде профінансована стипендія 700 українських студентів. Муніципалітет Каунаса отримав 25 млн євро для підтримки 10 000 українців.

Для чого потрібен вступ до БРРЄ

Приєднання України до цього банку сприятиме розвитку нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, участі в інвестиційних проектах та залученню інвестицій для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни.

Банк був заснований в 1956 році вісьмома країнами для вирішення проблем біженців, з якими Європа зіткнулася після Другої світової війни. В даний час він реалізує 13 проектів в Албанії, Боснії і Герцеговині, Молдові, Чорногорії, Румунії, Сербії та Північній Македонії.