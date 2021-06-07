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Украина присоединилась к Центру киберзащиты НАТО в Таллине

Автор: Андрей Василюк

Украина присоединилась к деятельности в рамках Центра киберзащиты НАТО (NATO CCDCOE) в Таллинне. Присоединение Украины к должно углубить обмен лучшими наработками по кибербезопасности и способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Эстонии в Украине Facebook.

Отмечается, что усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе и по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов правительства Эстонии, ведь Таллин поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере.

"Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - говорится в сообщении.

На заседании Руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность содействовать присоединению Украины к Центру киберзащиты.

"Украина сейчас на передовой кибердомена и борьбы с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - отметил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно. Страна находится в опасности и именно сейчас ей нужна помощь.

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