Україна приєдналася до Центру кіберзахисту НАТО у Талліні

Зазначається, що посилення співпраці з Україною у питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів Уряду Естонії, адже Таллін підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері.

"Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - йдеться в повідомленні.

На засіданні Керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні у її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.

"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", - зазначив посол Естонії в Україні Каімо Кууск.