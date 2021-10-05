Украина присоединилась к решению ЕС продлить санкции против России
Украина присоединилась к продлению Советом ЕС на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций России за нарушение территориальной целостности Украины. К этому решению также присоединились страны-кандидаты на вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Отмечается, что 10 сентября текущего года Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев, до 15 марта 2022 года, санкции против России.
"Украина присоединяется этому решению Совета", - цитирует пресс-служба Совета ЕС заявление Борреля.
Он также отметил, что решение о продлении санкции против России поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС - Черногория и Албания, а также член Европейского экономического пространства Норвегия.
"Они (страны - ред.) будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 10 сентября Европейский союз еще на полгода - до 15 марта 2022 года - продлил персональные санкции против России.
Отметим, действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов. Санкции применяются к 177 физическим и 48 юридическим лицам.