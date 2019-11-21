Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Сообщается, что декларация содержит ряд обязанностей для предупреждения и реагирования на нападения, а также использование школ в военных целях в период войны. В странах, присоединившихся к декларации ранее, уже разработаны и внедряются подходы к имплементации документа.

"За четыре года со времени появления Декларации во многих странах-подписантах произошли изменения относительно политики государства в отношении образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство образования и науки приостановило аттестацию вузов в этом году. Приостановка аттестации вызвана необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации, в том числе международных.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине насчитывалось около 700 школ без интернета по состоянию на 1 января 2019 года. По словам министра Анны Новосад, около 9 тысяч школ в целом по Украине имели доступ к интернету меньше 30 мегабит.