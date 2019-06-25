Украина может приостановить участие в ПАСЕ

После возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - заявила она.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", - сказала депутат.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

РБК-Украина писало, что заместитель председателя постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский и представитель украинской делегацией в ПАСЕ Владимир Арьев пытались сорвать возвращение России в ПАСЕ. Они решили "детально проработать русский доклад и подали 226 правок". Однако, их не взяли на рассмотрение.