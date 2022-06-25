Украина может приостановить безвиз для граждан Израиля, - посол

По его словам, несмотря на то, что срок пребывания украинцам в Израиле продлили на месяц, был сокращен список родственников, которые имеют право приехать к израильским гражданам. Кроме того, больше не рассматриваются приглашения украинцев на лечение, хотя россиян пускают без препятствий.

"Это израильское ноу-хау: ни одна страна в мире не додумалась вводить визы с украинцами после 24 февраля, а Канада и Ирландия, наоборот, в одностороннем порядке отказались от виз", - отметил Корнийчук.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается довольно серьезный отток украинцев из Израиля, и только за минувший месяц выехали более 5 тысяч человек.

"И хорошо бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси - тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе президента Украины мне говорят: такое - неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - добавил Корнийчук.