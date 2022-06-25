Україна може призупинити безвіз для громадян Ізраїлю, - посол

За його словами, незважаючи на те, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць, було скорочено список родичів, які мають право приїхати до ізраїльських громадян. Крім того, більше не розглядаються запрошення українців на лікування, хоча росіян пускають без перешкод.

"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого, А Канада і Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", - зазначив Корнійчук.

Він підкреслив, що останнім часом спостерігається досить серйозний відтік українців з Ізраїлю, і лише за минулий місяць виїхали понад 5 тисяч осіб.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі - теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі президента України мені кажуть: таке - неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", - додав Корнійчук.