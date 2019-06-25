Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ

В знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против России украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил член делегации, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Facebook.

Он подчеркнул, что делегация Украины прекращает свое участие в работе ассамблеи, кроме оспаривания полномочий российской делегации.

"Мы прекращаем свое участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации. Мы обращаемся к Верховной раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ", - написал парламентарий.

Кроме того, делегация обращается к президенту Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины с призывом срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Кроме того, МИД Украины также отреагировал на решение ПАСЕ. Министерство считает, что принятая резолюция является недопустимой уступкой России.

РБК-Украина писало ранее, что резолюцию поддержали ряд стран. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

После этого украинская делегация заявила, что может приостановить участие в ПАСЕ из-за решения ассамблеи вернуть российскую делегацию.