Украина обжаловала полномочия РФ и покинула зал ПАСЕ

Фото: Заседание Парламентской ассамблеи совета Европы (assembly.coe.int)

Делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Украинская делегация обжаловала решение о возобновлении полномочий российской делегации и покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи совета Европы. Об этом сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Как отметила Геращенко, слушания по полномочиям российской делегации состоятся в этот четверг.

"До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - добавила она.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

По результатам голосования резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. Частично решение о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Российская делегация уже подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.