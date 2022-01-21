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Украина примет участие в разработке Стратегической концепции НАТО до 2030

Автор: Артем Горовенко

Североатлантический альянс (НАТО) пригласил Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года. Киев подготовит свои предложения, основанные на опыте борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что обновленная Стратегическая концепция даст понимание политики НАТО на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами.

"Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Североатлантического альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО к 2030 году. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но точных сроков пока нет.

А президент США Джо Байден считает, что Украине вряд ли удастся в ближайшее время присоединиться к альянсу.

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