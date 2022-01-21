RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО до 2030

Автор: Артем Горовенко

Північноатлантичний альянс (НАТО) запросив Україну приєднатися до формування стратегічної концепції Альянсу до 2030 року. Київ підготує свої пропозиції, засновані на досвіді боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що оновлена Стратегічна концепція дасть розуміння політики НАТО на наступне десятиліття, зокрема, співпраці з країнами-аспірантами.

"Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу прихильність політиці відкритих дверей НАТО і посиленню східного флангу Альянсу", - зазначила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але точних термінів поки немає.

А президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до альянсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУкраїна