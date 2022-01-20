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Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока, - Байден

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Четверг 20 января 2022 00:51
Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО. Причиной он называет то, что Украина еще не выполнила все необходимые для этого требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил он.

По словам главы Белого дома, это связано с тем, что Украине еще предстоит проделать много работы в области демократии и ряда других событий, которые там происходят.

Также американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов Альянса.

Ранее мы писали, что в Германии заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается.

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