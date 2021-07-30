Украина примет участие в миротворческой миссии в Боснии, - Данилов

Украина отправит миротворцев в Боснию и Герцеговину в рамках миссии Европейского Союза "Алтея". Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания СНБО на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, во время заседания было принято решение относительно того, что Украина направит национальный персонал для поддержки партнеров в рамках миротворческой миссии "Алтея".

Операция "Алтея" сил Европейского Союза заключается в надзоре за военным выполнением Дейтонского мирного соглашения 1995 года на территории Боснии и Герцеговины. Она является преемником миссий НАТО SFOR and IFOR и начала свое действие 2 декабря 2004 года. Совет Безопасности ООН, со своей стороны, ежегодно продлевает срок операции еще на один год.