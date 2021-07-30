Україна візьме участь в миротворчій місії в Боснії, - Данілов

Україна відправить миротворців до Боснії та Герцеговини в рамках місії Європейського Союзу "Алтея". Відповідне рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання РНБО на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

За його словами, під час засідання було прийнято рішення стосовно того, що Україна направить національний персонал для підтримки партнерів в рамках миротворчої місії "Алтея".

Операція "Алтея" сил Європейського Союзу полягає у нагляді за військовим виконанням Дейтонської мирної угоди 1995 року на території Боснії і Герцеговини. Вона є наступником місій НАТО SFOR and IFOR й розпочала свою дію 2 грудня 2004 року. Рада Безпеки ООН, зі свого боку, щорічно продовжує термін операції ще на один рік.