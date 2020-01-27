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Украина примет решение о присоединении к Римскому статуту в 2020 году

Новости » Политика     27.01.2020 - 09:48
Украина примет решение о присоединении к Римскому статуту в 2020 году
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Пока что конкретных сроков нет

Украина в 2020 году примет окончательное решение, присоединяться или нет к Римскому статуту. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, собирается ли Украина присоединяться к Римскому статуту, Монастырский ответил:

"Украина собирается присоединяться к Римскому статуту. Но слово "собирается" означает Present Continious (настоящее длительное время, - ред.)... В ратификации Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По ним ведется очень острая дискуссия, в контексте существования у нас добровольческих батальонов, дальнейшей судьбы ребят, которые воевали в первые месяцы активной фазы. Здесь очень много вопросов", - сказал он.

На вопрос о том, насколько Украина вправе обращаться в Международный уголовный суд по преступлениям Российской Федерации, если сама не является частью этого правового поля, Монастырский отметил:

"Определенный успех в этом вопросе уже достигнут. Здесь я с вами согласен и не согласен одновременно. Тут присутствуют риски, которые всегда нужно взвешивать. Я считаю, что это слишком серьезный вопрос, потому мы не могли решить его в сентябре. Но я думаю, что 2020 год должен стать годом, когда мы все-таки определимся: мы "да" или мы "нет", - резюмировал он.

Напомним, еще в конце 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рада проголосует за ратификацию Римского статута при условии эффективного расследования событий на Майдане, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе. В итоге законопроект не был проголосован.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре 2018 года правозащитники обратились в Международный уголовный суд в Гааге с представлением о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Новости Украины Римский статут
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