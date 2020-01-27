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Україна прийме рішення про приєднання до Римського статуту в 2020 році

Новини » Політика     27.01.2020 - 09:48
Україна прийме рішення про приєднання до Римського статуту в 2020 році
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Поки що немає конкретних термінів

Україна у 2020 році прийме остаточне рішення, приєднуватися чи ні до Римського статуту. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи збирається Україна приєднуватися до Римського статуту, Монастирський відповів:

"Україна збирається приєднуватися до Римського статуту. Але слово "збирається" означає Present Continious (теперішній тривалий час, - ред.)... У ратифікації Римського статуту є безліч питань щодо наслідків. За ними ведеться дуже гостра дискусія, в контексті існування у нас добровольчих батальйонів, подальшої долі хлопців, які воювали в перші місяці активної фази. Тут дуже багато питань", - сказав він.

На питання про те, наскільки Україна має право звертатися в Міжнародний кримінальний суд за злочинами Російської Федерації, якщо сама не є частиною цього правового поля, Монастирський зазначив:

"Певний успіх в цьому питанні вже досягнутий. Тут я з вами згоден і не згоден одночасно. Тут присутні ризики, які завжди потрібно зважувати. Я вважаю, що це дуже серйозне питання, тому ми не могли вирішити його у вересні. Але я думаю, що 2020 рік повинен стати роком, коли ми все-таки визначимося: ми "так" чи "ні", - резюмував він.

Нагадаємо, ще в кінці 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Рада проголосує за ратифікацію Римського статуту за умови ефективного розслідування подій на Майдані, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі. У підсумку законопроект не був проголосований.

Також РБК-Україна писало, що у вересні 2018 року правозахисники звернулися в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі з поданням про сексуальне насильство під час збройного конфлікту на сході України.

Україна звинуватила РФ у військових злочинах на території окупованого Криму ВР ратифікує Римський статут при ефективному розслідуванні справ Майдану і агресії РФ, - Луценко
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