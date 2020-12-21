Украина пригласила депутатов Европарламента в Крымскую платформу

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила депутатов Европейского парламента приобщиться к Крымской платформе. Она также призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Джапарова предложила евродепутатам приобщиться к работе Крымской платформы на парламентском направлении. Предложение было высказано во время онлайн-мероприятия "Крымская платформа: международный ответ на оккупацию".

"Участники согласились с важностью привлечения парламентских кругов к усилиям по деоккупации полуострова, в том числе в рамках Крымской платформы", - добавили в МИД.

Напомним, Украина хочет привлечь к формату Крымской платформы механизмы Совета ООН по правам человека.

Кроме того, Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в работе Крымской платформы.

Добавим, недавно в украинском МИД назвали пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.