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Україна запросила депутатів Європарламенту до Кримської платформи

Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила депутатів Європейського парламенту долучитися до Кримської платформи. Вона також закликала ЄС призначити спецпредставника з питань Криму.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Джапарова запропонувала євродепутатам долучитися до роботи Кримської платформи на парламентському напрямку. Пропозиція була висловлена під час онлайн-заходу "Кримська платформа: міжнародна відповідь на окупацію".

"Учасники погодились з важливістю залучення парламентських кіл до зусиль з деокупації півострова, у тому числі у рамках Кримської платформи", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Україна хоче залучити до формату Кримської платформи механізми Ради ООН з прав людини.

Крім того, Україна розраховує на активну участь Молдови в роботі Кримської платформи.

Додамо, нещодавно в українському МЗС назвали п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.

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