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Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы

Кишенев, Четверг 10 декабря 2020 11:57
Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы. Ранее наше государство уже приглашало республику к участию в ней.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев.

"Я сегодня проинформировал нашего коллегу о создании крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба поблагодарил Молдову за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украина также последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования. Мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран", - добавил министр.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова представила молдавской стороне украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Как писало РБК-Украина, Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.

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Новости Украины Политика КрымМолдоваДмитрий Кулеба

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