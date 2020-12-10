Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина рассчитывает на активное участие Молдовы в создании Крымской платформы. Ранее наше государство уже приглашало республику к участию в ней.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев.

"Я сегодня проинформировал нашего коллегу о создании крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба поблагодарил Молдову за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украина также последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования. Мы будем и дальше вместе работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран", - добавил министр.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова представила молдавской стороне украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Как писало РБК-Украина, Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.