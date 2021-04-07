Украина не причастна к похищению судьи Чауса, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем похищение украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове. Кулеба заверил, что Украина не причастна к этому инциденту.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Кулеба сказал молдавской министру, что правоохранительные органы Украины ожидали, что Чаус будет экстрадирован из Молдовы. Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу. "Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - заявили в МИД.