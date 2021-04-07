UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина не причастна к похищению судьи Чауса, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем похищение украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове. Кулеба заверил, что Украина не причастна к этому инциденту.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Кулеба сказал молдавской министру, что правоохранительные органы Украины ожидали, что Чаус будет экстрадирован из Молдовы. Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - заявили в МИД.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении бывшего судьи Николая Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве. Похищение произошло после того, как Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

Затем в МВД Молдовы рассказали, что Чауса похитили иностранцы, которые уже покинули территории страны через молдавско-украинскую границу.

Кроме того, молдавский министр внутренних дел не исключил, что судью Чауса могли вывезти из Молдовы автомобилем украинского посольства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваДмитрий КулебапохищениеНиколай Чаус
Читайте также
Госпогранслужба не знает, пересекал ли судья Чаус украинскую границу
Похищение судьи Чауса: появилось видео
Прогноз погоды