Україна презентувала Кримську платформу ОБСЄ і запропонувала доєднатися до неї

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова презентувала ОБСЄ українську ініціативу під назвою Кримська платформа. Вона розповіла про мету, структуру і плани роботи Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ .

Джапарова запропонувала країнам-учасницям ОБСЄ приєднатися до Кримської платформи та взяти участь в інавгураційному саміті, який відбудеться у Києві 23 серпня 2021 року.

"Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародної спільноти", - пояснила вона.

Крім того, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко представив ОБСЄ факти, які підтверджують мілітаризацію Росією окупованого Криму та регіону Чорного і Азовського морів.

Країни ОБСЄ у відповідь підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, рішуче засудили порушення прав людини в Криму та його мілітаризацію.