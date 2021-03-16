Украина прервала встречу рабочей группы ТКГ. Требует вывода "экспертов "ЛДНР"

По его словам, рабочая группа по политическим вопросам сегодня работала всего один час, поскольку по просьбе украинской стороны модератор группы от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв.

"Никакого демарша, просто Украина … попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - отметил Гармаш.

Он также отметил, что Моррель заявил об отсутствии компетенции, поэтому украинская сторона запросила перерыв, пока этот вопрос не урегулирует сама ТКГ.

Кроме того, по словам Гармаша, Моррель объясняет участие людей из "ЛДНР" якобы устоявшейся практикой, которая устоялась, поскольку глава украинской делегации Леонид Кравчук якобы активно не протестует.

"Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит - видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - добавил Гармаш.