Україна перервала зустріч робочої групи ТКГ. Вимагає виведення "експертів "ЛДНР"

За його словами, робоча група з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину, оскільки на прохання української сторони модератор групи від ОБСЄ посол П'єр Морель оголосив перерву.

"Ніякого демаршу, просто Україна ... попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену запрошеними з Донецька російською стороною "экспертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі "учасники" делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу", - зазначив Гармаш.

Він також зазначив, що Моррель заявив про відсутність компетенції, тому українська сторона попросила перерву, поки це питання не врегулює сама ТКГ.

Крім того, за словами Гармаша, Моррель пояснює участь людей з "ЛДНР" нібито усталеною практикою, яка стала такою, оскільки глава української делегації Леонід Кравчук нібито активно не протестує.

"Морель не розуміє, які претензії можуть бути до нього, якщо сама Україна недостатньо активно піднімає ці питання на ТКГ... насправді, Кравчук не мовчить, але, правда, і черевиком по столу не стукає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна постановка питання, щоб реагувати на нього", - додав Гармаш.