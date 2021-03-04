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Россия эскалацией на Донбассе хочет заставить Украину вести переговоры с "Л/ДНР", - Гармаш

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 23:10
Россия эскалацией на Донбассе хочет заставить Украину вести переговоры с "Л/ДНР", - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Гармаш отреагировал на недавнее обвинения российской стороны в том, что Украина якобы специально провоцирует эскалацию ситуации на Донбассе.

"То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском", - сказал он.

Гармаш также рассказал, что переговоры в рамках ТКГ все еще находятся в тупике из-за позиции России.

"Работа в ТКГ сегодня как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском", - добавил он.

Напомним, в последнее время ситуация на Донбассе начала накаляться. На днях боевики решили открывать "огонь на предупреждение" по украинским позициям. Больше об обострении на Донбассе - в материале РБК-Украина.

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