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Чернобыльская АЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива

Новости » Общество     15.01.2020 - 18:52
Чернобыльская АЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива
Фото: хранилише на ЧАЭС (facebook.com/dazv.gov.ua)

Начало "горячих" испытаний запланировано на конец февраля 2020 года

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) получила новое хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Как сообщается, компания-подрядчик Holtec International завершила строительство нового хранилища отработавшего ядерного топлива для ЧАЭС и подала заявку в Государственную архитектурно-строительной инспекции о получении сертификата. Сейчас комиссия ГАСК проверяет построенное хранилище.

"В соответствии с контрактным соглашением, после завершения строительно-монтажных работ, кроме предоставления соответствующего акта, подрядчик должен провести персоналу Чернобыльской АЭС практическое обучение работе на оборудовании", - заявили в госагентстве.

Отмечается, что начало "горячих" испытаний на хранилище отработанного ядерного топлива запланировано на конец февраля.

"Работники ЧАЭС прошли теоретический курс, но накануне "горячих" испытаний рабочие, которые будут эксплуатировать хранилище, должны подтвердить свои умения и навыки на практике”, - добавили в ведомстве.

Напомним, в июле 2019 года на промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов. За первую неделю эксплуатации завода по переработке жидких радиоактивных отходов, было успешно переработано 2755 кг отходов.

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