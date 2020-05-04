В Украине будут строить хранилище для отработанных в РФ радиоактивных отходов

Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина / Виталий Носач)

Согласно генерального плана хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор"

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило проект строительства хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что ГАЗО утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

"Украинская сторона должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года", - говорится в сообщении

Добавим, что согласно генерального плана хранилище будет построено на комплексе производств "Вектор".

"Оно обеспечит радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет", - информирует ГАЗО.

Напомним, на территории Чернобыля планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований. В 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научные полигоны для исследований по радиобиологии.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве опасными отходами из больниц загрязняли природу. Компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации медицинских отходов в специально отведенных для этого местах, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.