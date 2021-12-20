Украина не предъявляет Коломойскому обвинений по делу "ПриватБанка" вопреки судебным решениям, - FT
Украинская прокуратура не предъявила Игорю Коломойскому никаких обвинений, несмотря на то, что Министерство финансов Украины и "ПриватБанке
" официально обвиняют его в мошенничестве и присвоении 5,5 млрд долларов средств вкладчиков банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Financial Times.
"В ходе многих судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях украинские власти и "ПриватБанк" заявляли, что Коломойский и его партнеры выкачивали из принадлежащего им банка деньги. Украинские прокуроры не предъявили Коломойскому никаких обвинений", - отмечает издание.
По оценкам экспертов и дипломатов, на которых ссылается Financial Times, Игорь Коломойский может извлечь выгоду от так называемого закона об олигархах из-за его избирательного применения.
Как сообщалось, компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.