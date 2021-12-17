Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на дорожное строительство

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья".

"ПБС" окружения Коломойского признана победителем в двух тендерах с интервалом в 2 часа.

За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн, за второй - 222 млн грн.

По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua, только с начала декабря компания Коломойского получила с бюджета 807 млн грн.

Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.