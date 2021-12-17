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Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на дорожное строительство

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 13:27
Компания Коломойского получит еще 650 млн гривен на дорожное строительство Фото: ПБС получит еще 650 млн гривен на дорожное строительство (facebook.com/pbsroads)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского 16 декабря признана победителем по двум тендерам на ремонт дорог с общей стоимостью 645 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZoro по тендерам ГП "Дороги Прикарпатья".

"ПБС" окружения Коломойского признана победителем в двух тендерах с интервалом в 2 часа.

За первый тендер на мелкий ремонт дорожного покрытия в Ивано-Франковском районе компания "ПБС" получит 422 млн грн, за второй - 222 млн грн.

По данным государственного портала публичных финансов spending.gov.ua, только с начала декабря компания Коломойского получила с бюджета 807 млн грн.

Для сравнения, в ноябре компания "ПБС" получила из бюджета 989 млн грн.

Напомним, компания "ПБС" окружения олигарха Игоря Коломойского начала 2021 года получила из бюджета 5,7 млрд грн, сообщало здание "Наши Гроші".

В 2020 году компания "ПБС" увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

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