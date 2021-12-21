Украина представила партнерам 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу

Во время выступления Ермак проинформировал послов о ходе переговоров по "Минску" и "Нормандии". По его словам, в последнее время переговоры довольно сложно продвигаются, впрочем, Украина продолжает искать разные пути сдвига процесса. Например, в рамках ТКГ украинская сторона инициировала возвращение режима прекращения огня, открытие пунктов пропуска и обмен пленными.

"Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - пишет пресс-служба.

Как отметил руководитель ОП, США приняли решение взять участие в урегулировании войны на востоке Украины.

"При этом это не угрожает существованию нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – отметил Ермак.

Также, по словам руководителя ОП, в урегулировании заинтересована Франция и руководство Европейского Союза.

"Мы сегодня в очень сильной позиции. А когда Россия подала какие-то предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы?"- добавил Ермак.