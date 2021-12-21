Україна представила партнерам 10 кроків для розблокування мирного процесу по Донбасу

Під час виступу Єрмак проінформував послів про перебіг переговорів щодо "Мінську" та "Нормандії". За його словами, останнім часом перемовини доволі складно просуваються, втім Україна продовжує шукати різні шляхи зрушення процесу. Наприклад, в межах ТКГ українська сторона ініціювала повернення режиму припинення вогню, відкриття пунктів пропуску й обмін полоненими.

"Також було підготовлено й передано партнерам комплексні ініціативи - 10 кроків, реалізація яких зможе розблокувати мирний процес", - пише пресслужба.

Як відзначив керівник ОП, США прийняли рішення взяти участь в врегулюванні війни на сході України.

"При цьому це не загрожує існуванню Нормандського формату. Це паралельний трек. Аналогічні питання ми обговорили сьогодні з Великою Британією. Таку ж роль готова відігравати Туреччина", – відзначив Єрмак.

Також, за словами керівника ОП, у врегулюванні зацікавлена Франція й керівництво Європейського Союзу.

"Ми сьогодні в дуже сильній позиції. А коли Росія подала якісь пропозиції щодо безпеки в Європі, то ми всім говоримо: яка може бути безпека у Європі без припинення війни в центрі Європи?" – додав Єрмак.