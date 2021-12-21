ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина представила партнерам 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 19:31
Украина представила партнерам 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами на форуме "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Он передал партнерам комплексные инициативы из 10 шагов, которые разблокируют мирный процесс по Донбассу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время выступления Ермак проинформировал послов о ходе переговоров по "Минску" и "Нормандии". По его словам, в последнее время переговоры довольно сложно продвигаются, впрочем, Украина продолжает искать разные пути сдвига процесса. Например, в рамках ТКГ украинская сторона инициировала возвращение режима прекращения огня, открытие пунктов пропуска и обмен пленными.

"Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - пишет пресс-служба.

Как отметил руководитель ОП, США приняли решение взять участие в урегулировании войны на востоке Украины.

"При этом это не угрожает существованию нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – отметил Ермак.

Также, по словам руководителя ОП, в урегулировании заинтересована Франция и руководство Европейского Союза.

"Мы сегодня в очень сильной позиции. А когда Россия подала какие-то предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы?"- добавил Ермак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Война в Украине
NEWS
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться