ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна представила партнерам 10 кроків для розблокування мирного процесу по Донбасу

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 19:31
Україна представила партнерам 10 кроків для розблокування мирного процесу по Донбасу Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч керівника Офісу президента Андрія Єрмака з послами на форумі "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Він передав партнерам комплексні ініціативи з 10 кроків, які розблокують мирний процес по Донбасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час виступу Єрмак проінформував послів про перебіг переговорів щодо "Мінську" та "Нормандії". За його словами, останнім часом перемовини доволі складно просуваються, втім Україна продовжує шукати різні шляхи зрушення процесу. Наприклад, в межах ТКГ українська сторона ініціювала повернення режиму припинення вогню, відкриття пунктів пропуску й обмін полоненими.

"Також було підготовлено й передано партнерам комплексні ініціативи - 10 кроків, реалізація яких зможе розблокувати мирний процес", - пише пресслужба.

Як відзначив керівник ОП, США прийняли рішення взяти участь в врегулюванні війни на сході України.

"При цьому це не загрожує існуванню Нормандського формату. Це паралельний трек. Аналогічні питання ми обговорили сьогодні з Великою Британією. Таку ж роль готова відігравати Туреччина", – відзначив Єрмак.

Також, за словами керівника ОП, у врегулюванні зацікавлена Франція й керівництво Європейського Союзу.

"Ми сьогодні в дуже сильній позиції. А коли Росія подала якісь пропозиції щодо безпеки в Європі, то ми всім говоримо: яка може бути безпека у Європі без припинення війни в центрі Європи?" – додав Єрмак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Війна в Україні
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити