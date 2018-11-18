Україна представила НАТО доповідь про зв'язки РФ з ісламськими терористичними організаціями

Фото: Ірина Фриз (solydarnist.org)

У доповіді особливу увагу приділено зв'язкам РФ з терористичною організацією "Талібан"

Україна представила партнерів по Парламентській асамблеї НАТО доповідь про зв'язки Росії з ісламськими терористичними організаціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глава постійної делегації в ПА НАТО Ірини Фриз Facebook.

За її словами, особливу увагу приділено зв'язкам Кремля з терористичною організацією "Талібан", а також свідченням поставки зброї і матеріальних ресурсів.

"Також в нашій доповіді свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі забезпечуючи їх переліт, і брати участь у бойових діях за межами держави, зокрема в Сирії на боці Ісламської держави", - повідомила Фриз.

Нагадаємо, Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових.

У доповідях викривається діяльність ПВК на Донбасі і в Сирії. Також доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном.