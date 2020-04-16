Украина предоставит Международному суду доказательства нарушения прав пленных в ОРДЛО

Украина передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства нарушения прав пленных украинцев пророссийскими боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что сейчас ведется работа с освобожденными из плена пророссийских боевиков гражданами Украины по сбору доказательств нарушения международного гуманитарного права.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, истязания, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что за 6 лет войны на Донбассе правоохранители установили свыше 160 мест незаконного удержания украинцев на оккупированных территориях. Более 3,5 тыс. человек были противоправно лишены свободы на оккупированном Донбассе.

"В отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без надлежащего обеспечения медицинской помощью и питанием", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не получил полного доступа к пленным украинцам на оккупированных территориях Донбасса, несмотря на договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

Как писало РБК-Украина, сегодня состоялся обмен пленными между Киевом и террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Из плена вернулись 20 граждан Украины. При этом Украина передала боевикам двух граждан России.