Украина предоставит гумпомощь Албании из-за землетрясения

Иллюстративное фото (twitter.com MFA of Ukraine)

Гуманитарная помощь от Украины должно поспособствовать ликвидации последствий мощного землетрясения

Украина предоставит гуманитарную помощь Албании из-за землетрясения, во время которого пострадали примерно 2 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сообщается, что помощь Албании должен дать Кабмин. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Как сообщало РБК-Украина, в результате сильного землетрясения в Албании погибли 48 человек. Сообщалось, что 22 из погибших - жители Дурреса и Крудже. От десяти до 25 человек считались пропавшими без вести, а 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находились в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил во время встречи с албанским премьером Эди Рамой заключения соглашения об зоне свободной торговле с Албанией. Сообщается, что встреча премьеров Украины и Албании состоялась 20 января в Киеве в рамках визита Рамы в Киев.