ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна надасть гумдопомогу Албанії через землетрус

Новини » Політика     31.01.2020 - 19:52
Україна надасть гумдопомогу Албанії через землетрус
Ілюстративне фото (twitter.com MFA of Ukraine)

Гуманітарна допомога від України має посприяти ліквідації наслідків потужнішого землетрусу

Україна надасть гуманітарну допомогу Албанії через землетрус, під час якого постраждали приблизно 2 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

Зазначається, що допомогу Албанії має надати Кабмін. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 людей. Повідомлялося, що 22 з загиблих - мешканці Дурреса та Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували у критичному стані.

Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив під час зустрічі з албанським прем'єром Еді Рамою укладення угоди про зону вільної торгівлі з Албанією. Повідомляється, що зустріч прем'єрів України й Албанії відбулася 20 січня в Києві в рамках візиту Рами в Київ.

У Рівному госпіталізували дівчину, яка нещодавно була в Китаї Україна і Великобританія узгодили текст торгової угоди
Новини України УкраїнаГуманітарна допомогаАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся