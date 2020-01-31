Україна надасть гумдопомогу Албанії через землетрус

Ілюстративне фото (twitter.com MFA of Ukraine)

Гуманітарна допомога від України має посприяти ліквідації наслідків потужнішого землетрусу

Україна надасть гуманітарну допомогу Албанії через землетрус, під час якого постраждали приблизно 2 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Президента.

Зазначається, що допомогу Албанії має надати Кабмін. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті сильного землетрусу в Албанії загинули 48 людей. Повідомлялося, що 22 з загиблих - мешканці Дурреса та Крудже. Від десяти до 25 осіб вважалися зниклими безвісти, а 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебували у критичному стані.

Раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив під час зустрічі з албанським прем'єром Еді Рамою укладення угоди про зону вільної торгівлі з Албанією. Повідомляється, що зустріч прем'єрів України й Албанії відбулася 20 січня в Києві в рамках візиту Рами в Київ.