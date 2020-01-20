Украина обсудила создание зоны свободной торговли с Албанией

Фото: Эди Рама и Алексей Гончарук (kmu.gov.ua)

Албания готова заключить сделку о свободной торговле с Украиной

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил во время встречи с албанским премьером Эди Рамой заключение соглашения о зоне свободной торговли с Албанией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Сообщается, что встреча премьером Украины и Албании состоялась 20 января в Киеве в рамках визита Рамы в Киев.

"Стороны также обсудили заключение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией. Премьер-министр Албании выразил готовность государства заключить соответствующий документ", - сообщили в Кабмине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 20 января в столице Турции Анкаре проходит очередной раунд переговоров относительно заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. В сообщении украинского посольства в Турции сказано, что стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса.

Также сообщалось, что Гончарук заявил о планах по созданию зоны свободной торговли в рамках ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).